Девушка дважды лежала под капельницами.

Певица Алина Гросу попала в больницу. Об этом девушка написала вчера у себя в Instagram и пожаловалась на плохой день.

"День, если честно, отстой. Кроме работы, я на полдня попала к врачам на капельницы. Приехать в Черновцы и не зачекиниться где-то в больнице - это анриал", - написала Алина.

Однако уже сегодня, 28 января, она снова утром опубликовала видео с больницы и подписала "Жесть доброе утро". На видео Гросу лежит с капельницей в левой руке.

Видео дня

Известно, что ранее Гросу постила видео из студии звукозаписи, однако что же стало причиной для срочных капельниц два дня подряд и как сейчас чувствует себя Алина - она не уточняет.

Напомним, недавно Алина Гросу рассказала о серьезной травме во время съемок нового клипа. Девушка очень испугалась, ведь пришлось срочно ехать в больницу и обращаться к хирургу. Причиной стали сорванные ногти, которые повредились во время сидения на лошади в одной из сцен клипа. По словам певицы, один ноготь кровоточил, а другой держался на волоске. Но медики обработали рану и вовремя смогли оказать помощь.

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