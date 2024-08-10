Ирма Витовская заметила, что оккупанты начали зомбировать людей еще в 2004 году.

Заслуженная артистка Украины, звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская убеждена, что страна-агрессор Россия задолго до полномасштабного вторжения зомбировала людей. Кремль еще в начале 21 века создавал малозначимые образы украинцев в кино.

Россияне распространяли свои пропагандистские нарративы среди украинских культурных деятелей. Именно поэтому Витовская много лет назад приняла решение, что она не будет участвовать в проектах, связанных с историей, идеологией и силовыми структурами.

Актриса вспомнила случай, когда в 2007 году у нее возникла словесная перепалка с коллегами из России. Еще тогда она поняла, что жители РФ не желают знать правду. Они, по ее словам, отказывались узнавать что-то новое о своем прошлом, которое отличалось от того, что диктовала власть.

"Я никогда не снималась, видя, как у них начинается пропаганда после Оранжевой революции. Они затачивали пропаганду, где украинцы выходят неполноценными", - рассказала звезда.

В киноиндустрии россияне создавали образы "плохих" украинцев, вспомнила Витовская. Их целью было показать украинцев, как нацию, ненавистную для РФ.

"Они начинали создавать украинца для россиян, для "своих", как фигуру плохой, нездоровой, предательской нации, которая нас ненавидит. Все, чем сейчас они болеют массово, все начинало дозированно тогда работать на население. Я, как человек, который видел это, понимала, что после Грузии мы будем следующими", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Ирма Витовская рассказала о дискриминации украинских актеров после 2014 года.

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