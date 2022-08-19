На днях Андрей Хветкевич признался в своей нетрадиционной ориентации.

Участник второго сезона шоу "Холостячка" недавно совершил каминг-аут. После этого его засыпали неудобными вопросами, в том числе и кто в их паре с колумбийцем "девушка".

Хветкевич объяснил, что в нетрадиционных парах есть мужчина и мужчина или женщина и женщина. У них не бывает так, что один выполняет мужскую роль, а другой - женскую.

"У нас в паре нет женщин, нет невест. Разделять гей-пары на "мужчина" и "женщина" не считается культурным. Это признак необразованности. Есть исключение: когда сама пара решила себя идентифицировать иначе и об этом заявила", - ответил Хветкевич.

Также ему задали еще один некультурный вопрос: "Ты его или он тебя?" На это Хветкевич ответил достаточно остроумно: "Это аналогично, если я спрошу: "Ты мужа или муж тебя (я про анальный секс в гетеросексуальных парах)?"

Напомним, ранее Андрей Хветкевич поделился радостной новостью. Он нашел свою любовь, а его избранником стал колумбиец. После такой новости от него в социальной сети отписались более 100 тысяч человек.

Кроме того, участник "Холостячки" уже сделал предложение своему возлюбленному, на которое тот согласился.

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