Андрей Хветкевич сделал предложение своему возлюбленному.

Участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич поделился радостной новостью. Он нашел свою любовь, а его избранником стал колумбиец.

"Долгое время я руководствовался стереотипами и был не честен перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и, наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал "Да", и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать нашу помолвку и его день рождения", - написал Андрей на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что от Хветкевича в социальной сети отписались более 100 тысяч человек. Причиной тому стала новость о его нетрадиционной ориентации.

При этом его поздравила главная героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич. Она выразила радость тому, что Андрей нашел свою любовь и пожелала ему счастья.

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