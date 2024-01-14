Актриса Ксения Мишина вместе с сыном Платоном уехала на отдых в Тайланд. На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что ранее не любила эту страну, но сын ее уговорил заменить негативный опыт позитивным.
Поэтому она без теми сомнения решила подать наследнику хороший урок и пошла заказывать билеты в Тайланд.
Сейчас, говорит Мишина, она открыла для себя эту страну с новой стороны. Актриса отметила, что все время отдыха она просто наслаждается.
Также она добавила, что 11 лет назад, когда родился ее сын, она пообещала, что будет лучшей мамой для него. И как бы сложно ей не было, она справляется с этой миссией.
""Лучшая мама - какие громкие слова!" каждый раз при каком-то поражении думала я. И в то же время: "Лучшая мама - какое смелое решение я когда-то приняла"", - написала Мишина.
Такой пост она сопроводила фотографиями в бикини. Поклонники, увидев ее подтянутое тело, сразу же начали засыпать знаменитость комплиментами.
Что пишут фолловеры
- "Вау, какая красотка"
- "Идеальная фигура"
- "Если можно было бы поставить сразу 10 лайков, я поставила бы"
- "Лучшая украинская звездочка"
- "Вы очень классный пример и стимул"
Напомним, ранее Ксения Мишина показала незваного гостя в Тайланде.