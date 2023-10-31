По его словам, продвижению ВСУ мешают несколько нюансов.

Хореограф Дмитрий Дикусар с начала полномасштабного российского вторжения взял в руки оружие и пошел защищать Украину на фронте. Уже почти два года он находится на передовой, как бы сложно ему не было.

В интервью УНИАН он спрогнозировал, когда может закончиться большая война и сказал, что для этого нужно.

"По моим ощущениям, не скоро. Но все будет зависеть от того, что будут завтра иметь россияне из вооружения и что будем иметь мы. Это и будет влиять на продвижение вперед или, не дай Бог, назад. Сейчас мы просто застряли, особо продвигаться нам не удается из-за того, что оккупанты уже достаточно укрепились, они все заминировали", - сказал Дикусар.

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Он добавил, что окончательно победить ВСУ пока не удается еще из-за того, что есть враги внутри Украины.

"Для продвижения нам мешает не только внешний враг, но и внутренний, который работает на Россию. Некоторых мы знаем, кого-то нашли, а некоторые еще сидят тихонько и не выдают себя, но они есть", - говорит военный.

Напомним, ранее Дикусар объяснил свое исчезновение из соцсетей.

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