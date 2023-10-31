По его словам, публичность мешает ему на войне.

До полномасштабного российского вторжения Дмитрий Дикусар был известным хореографом, судьей шоу "Танцы со звездами". Однако после 24 февраля 2022 года, как признается артист, он стал обычным военнослужащим.

В эфире телемарафона он рассказал, что перестал активно вести свои соцсети, потому что на войне нельзя лишний раз "светиться". По его словам, ему поступали просьбы от командования, чтобы он не делал резких заявлений без согласия.

"Это не шутки, это война. Моя публичность мне немного мешает, потому что когда я перемещаюсь в какое-то определенное подразделение, люди в первую очередь волнуются, не буду ли я вести TikTok и не буду ли делать какие-то такие вещи, которые ожидают от публичных людей. Я стараюсь, чтобы мне доверяли", - говорит Дикусар.

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Он добавил, что будет находится на передовой до окончания войны в Украине. А что касается шоу-бизнеса, то Дмитрий убежден, что за последнее время появилось много новых звезд.

"Сейчас у страны есть свои новые суперзвезды. Я очень тому рад, потому что это настоящие звезды. А я и дальше хочу работать в ВСУ, а для этого мне нужно доверие. Я хочу, чтобы люди мне доверяли и знали, что я надежный человек, который не ляпнет что-то лишнее, не опубликует какую-то геолокацию и не будет говорить того, чего врагу не нужно знать. Враг работает и все мониторит", - добавил хореограф.

Напомним, ранее Дикусар впервые за долгое время вышел на связь и сказал, что военные не справятся без помощи гражданских.

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