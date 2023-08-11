Следовательно, теперь он будет публично общаться на русском языке, или на английском.

Главный герой романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский перешел на русский и назвал его "родным" языком.

О своем решении по переходу на русский язык Топольский объявил в Instagram Stories.

"Мне в целом удобнее да, я себя чувствую свободнее, когда выражаю и формулирую свои мысли на русском языке. Ведь я большую часть своей жизни говорил на русском. Как бы я не любил украинский язык, доносить свои мысли на нем очень трудно", - сказал Топольский.

Экс-"холостяк" заявил, что своими впечатлениями о фильме "Барби" он хочет делиться именно на русском. Кстати, лента ему не понравилась. Сценарий он назвал тупым.

"Как бы я ни любил свою страну, каким бы патриотом себя ни считал, выражать свои мысли мне надо на родном языке (русском – УНИАН), на котором я разговаривал 22 года", – заявил Алекс.

Топольский также добавил, что" чувствует себя более раскованным", когда говорит на русском.

В комментариях украинцы оставили Топольскому, который перешел на украинский после полномасштабного вторжения и уверял, что помогает родной стране, много гневных комментариев. Впрочем, часть из них Топольский удалил, а на часть ответил агрессивно.

На фоне хейта Топольский опубликовал фото, которое прокомментировал на русском"любите друг друга". Гневные комментарии под этим постом быстро удаляются.

Кто такой Алекс Топольский

Александр Топольский родился во Львове, а затем переехал в США. Он стал главным героем самого скандального сезона шоу "Холостяк", в финале которого выбрал Катю Лозовицкую.

Вскоре Топольский заявил, что расстался с ней, потому что все его мысли были заняты финалисткой Сашей Мудрой. Как выяснилось позже, Топольский пытался вернуть Катю, но девушка ему отказала.

В начале Великой войны он отправился на Бали, а затем в Бангкок. Он рассказывает о своей жизни и бизнесе. Из-за разных взглядов на жизнь и отношения с людьми с ним перестал общаться его кум, ведущий Слава Демин.

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