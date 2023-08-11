Топольский перешел на русский язык / Фото - instagram.com

 Главный герой романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский перешел на русский и назвал его "родным" языком.

О своем решении по переходу на русский язык Топольский объявил в Instagram Stories.

 "Мне в целом удобнее да, я себя чувствую свободнее, когда выражаю и формулирую свои мысли на русском языке. Ведь я большую часть своей жизни говорил на русском. Как бы я не любил украинский язык, доносить свои мысли на нем очень трудно",  - сказал  Топольский.

Экс-"холостяк" заявил, что своими  впечатлениями  о фильме "Барби" он хочет делиться именно на русском. Кстати, лента ему не понравилась. Сценарий он назвал тупым.

"Как бы я ни любил свою страну, каким бы патриотом себя ни считал, выражать свои мысли мне надо на родном языке (русском – УНИАН), на котором я разговаривал 22 года", – заявил Алекс. 

 Топольский также добавил, что" чувствует себя более раскованным", когда говорит на русском. 

В комментариях украинцы оставили Топольскому, который перешел на украинский после полномасштабного вторжения и уверял, что помогает родной стране, много гневных комментариев. Впрочем, часть из них Топольский удалил, а на часть ответил агрессивно.

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Комментарии украинцев / скриншот

На фоне хейта Топольский опубликовал фото, которое прокомментировал на русском"любите друг друга". Гневные комментарии под этим постом быстро удаляются.

Топольский ответил на хейт / скриншот

Кто такой Алекс Топольский

Александр Топольский родился во Львове, а затем переехал в США. Он стал главным героем самого скандального сезона шоу "Холостяк", в финале которого выбрал Катю Лозовицкую.

Вскоре Топольский заявил, что расстался с ней, потому что все его мысли были заняты финалисткой Сашей Мудрой. Как выяснилось позже, Топольский пытался вернуть Катю, но девушка ему отказала.

В начале Великой войны он отправился на Бали, а затем в Бангкок. Он рассказывает о своей жизни и бизнесе. Из-за разных взглядов на жизнь и отношения с людьми с ним перестал общаться его кум, ведущий Слава Демин.

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