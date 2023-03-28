Они не сошлись во взглядах на жизнь и отношения.

Украинский телеведущий Слава Демин много лет дружил с главным героем 12 сезона шоу "Холостяк" Алексом Топольским. Они были знакомы с детства. Более того, Алекс крестил сына Славы.

Однако, как выяснилось, их дружба дала трещину. В шоу "Слава ПРО" Демин сказал, что через месяц после окончания проекта "Холостяк" они перестали общаться.

По его словам, у них разные взгляды на жизнь и отношения. Например, Топольский с начала полномасштабной войны живет на Бали и рассказывает о своей жизни, а Демин остается в Украине, несмотря на массированные ракетные атаки.

Видео дня

Более того, Топольский неоднократно публиковал видео в своих соцсетях, на которых звучала российская музыка. Демин же после 24 февраля 2022 года перешел на украинский язык.

"Довольно грустная для меня тема. Хочу вас попросить, не писать мне больше об Алексе, ведь мы через месяц после завершения шоу "Холостяк" прекратили общение из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношения между людьми. Сейчас я не имею никакого отношения к его жизни", - сказал Демин и попросил поклонников больше не задавать ему вопросы относительно Топольского.

Напомним, ранее Алекс Топольский рассказал о новой избраннице.

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