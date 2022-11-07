Одна из выбывших участниц проекта обвинила его в плохом отношении, однако деталей не озвучила.

После выхода второго выпуска шоу "Холостяк" выбывшая участница обвинила команду шоу, главного героя Алекса Топольского и ведущего Григория Решетника в плохом отношении. Анастасия Кузьмицкая рассказала о монтаже и "адских" условиях, чем породила бурные обсуждения. Прокомментировать поведение своего мужа решилась Кристина Решетник.

В своем Instagram-блоге она написала:

"Это традиционная практика, когда девушка покидает проект в первых сериях – виноваты все, кроме нее самой. Думаю, нужно всегда искать причину в себе. Девушки хорошо знают, куда уходят, и что все сокровенное может стать явным. А относительно Гриши и команды – они очень крутые и открытые, всегда болеют за каждую участницу всем сердцем".

Отметим, нутрициолог Анастасия Кузьмицкая покинула проект во 2-м эпизоде. Сразу после того, как выпуск показали в эфире, она в Instagram-stories пожаловалась на плохие условия, штрафы, рабочие дни по 48 часов без сна. Также девушка добавила, что на проекте участниц просили поливать друг друга грязью.

Также недовольства были и со стороны выбывшей во втором эфире Аделины. Танцовщица сообщила о том, что на проекте есть "штрафы за поведение". Девушка добавила, что в эфире показали лишь малую часть того, что было на самом деле, потому что так выгодно редакторам.

Напомним, кто покинул проект "Холостяк" во втором выпуске.

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