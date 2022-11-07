Григорий Решетник / Фото - instagram.com

После выхода второго выпуска шоу "Холостяк" выбывшая участница обвинила команду шоу, главного героя Алекса Топольского и ведущего Григория Решетника в плохом отношении. Анастасия Кузьмицкая рассказала о монтаже и "адских" условиях, чем породила бурные обсуждения. Прокомментировать поведение своего мужа решилась Кристина Решетник. 

В своем Instagram-блоге она написала:

"Это традиционная практика, когда девушка покидает проект в первых сериях – виноваты все, кроме нее самой. Думаю, нужно всегда искать причину в себе. Девушки хорошо знают, куда уходят, и что все сокровенное может стать явным. А относительно Гриши и команды – они очень крутые и открытые, всегда болеют за каждую участницу всем сердцем".

Отметим, нутрициолог Анастасия Кузьмицкая покинула проект во 2-м эпизоде. Сразу после того, как выпуск показали в эфире, она в Instagram-stories пожаловалась на плохие условия, штрафы, рабочие дни по 48 часов без сна. Также девушка добавила, что на проекте участниц просили поливать друг друга грязью. 

Анастасия Кузьмицкая покинула "Холостяк" во втором выпуске

Также недовольства были и со стороны выбывшей во втором эфире Аделины. Танцовщица сообщила о том, что на проекте есть "штрафы за поведение". Девушка добавила, что в эфире показали лишь малую часть того, что было на самом деле, потому что так выгодно редакторам. 

Аделина Дели покинула "Холостяк" во втором выпуске

Напомним, кто покинул проект "Холостяк" во втором выпуске.

Вас также могут заинтересовать новости: