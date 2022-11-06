Оказывается, что Алекс не сохранил подарок от девушки.

Украинская танцовщица Аделина Дели стала участницей 12 сезона романтического реалити "Холостяк". Девушка продержалась в проекте до второго выпуска, затем она покинула шоу.

После того, как главный герой Алекс Топольский попрощался с девушкой, она в своих соцсетях рассказала правду о проекте. Оказывается, что подарки для "холостяка" на первой вечеринке - это обязательный атрибут. Аделина подарила Топольскому огромную подушку со своим изображением, однако он не сохранил ее.

Так, Аделина нашла на просторах Instagram фотографию, где ее подушка лежит в укрытии. И, конечно, она рассказала об этом в сториз:

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"Благодарю его величество "холостяка" за то, что сохранил мой подарок, лучше бы мне вернул назад, потому что случайно его найти на просторах инсты – кринж. Я так понимаю, что она (подушка, - УНИАН) понадобилась, чтобы обогреть убежище. Рада, что однажды она все-таки послужила людям там, но это заслуга не Алекса, а работников, которые передали мой подарок на доброе дело".

Также Дели "поблагодарила" редакторов шоу "Холостяк" за то, что они выпустили в эфир момент, где Алекс задал девушке весьма странный вопрос.

"Спасибо редакторам, это отдельная тема, они сами понимают, что я имею в виду – штрафы за поведение. И конечно спасибо шоу, оставившие момент, где он спросил у меня: "Почему ты так одета?". Это был максимально странный вопрос, настолько неловкий, что, пожалуй, его даже неловко было пустить в кадр. Очень хотелось спросить, почему он в одном костюме вторую церемонию подряд, но я просто воспитана", - добавила Аделина.

Танцовщица резюмировала свой рассказ, отметив, что участие в "Холостяке" - позор, который не стоит ее времени.

Напомним, ранее участница "Холостяка-12" Анастасия Кузьмицкая, которая покинула проект во втором выпуске, рассказала, что ее заставляли работать по сценарию, просили девушек говорить друг другу обидные вещи и заставили подписать контракт с "рабскими" условиями.

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