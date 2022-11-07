Экс-участница проекта "слила" переписку с девушкой, которая лично знакома с Топольским.

Экс-участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Кузьмицкая "слила" в сеть переписку с девушкой Соней, которая знает главного героя проекта Алекса Топольского лично.

Девушка рассказала Анастасии, как "холостяк" проводил Новый год в Киеве в то время, как участнице проекта сидели в отеле без связи и возможности увидить своих близких.

Так, девушка написала, что у нее был опыт общения с Алексом. По ее словам, они несколько дней общались в сети, а затем Топольский пригласил ее вместе встретить Новый 2022 год. Она добавила, что в тот вечер "холостяк" настаивал на интиме:

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"Человек утверждал, что все девушки имеют свою цену. Настаивал на интиме и пытался его добиться. Разделся и при мне пошел принимать ванну. Я очень не хотела, чтобы выходило шоу с его участием, особенно после слов, что он станет известным и каждая будет его. Очень мерзкий и наглый тип. Постоянно проверял мой телефон, чтобы я ничего не записывала".

Также девушка написала Кузьмицкой, что отказалась от интима с Алексом, после чего он начал называть ее закомплексованной. Она добавила, что все картинки про идеального мужчину (в шоу "Холостяк", - УНИАН) уж очень смешные.

"Он очень омерзительный, очень самовлюбленный, и, надеюсь, все девушки будут это понимать после выхода выпусков с ним и никто не наступит на мои грабли", - подытожила девушка.

Скандалы на "Холостяке-12": на что жалуются девушки

Участница "Холостяка-12" Анастасия Кузьмицкая, которая покинула проект во втором выпуске, рассказала, что ее заставляли работать по сценарию, просили девушек говорить друг другу обидные вещи и заставили подписать контракт с "рабскими" условиями. Также "прилетело" и Григорию Решетнику. Он является ведущим шоу. Однако что именно не так было с ним, Анастасия не объяснила.

Позже на шоу и Алекса Топольского пожаловалась и Аделина Дели. Она рассказала, что подарок "холостяку" - это обязательный атрибут, однако ее подарок он не сохранил. Также она рассказала о штрафах на проекте.

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