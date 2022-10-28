Ранее никто не знал, что у Алекса Топольского есть дети, да и он не афишировал это в соцсетях.

В первом эфире романтического реалити шоу "Холостяк", который состоялся 28 октября, внезапно "объявился" сын главного героя Алекса Топольского. Он записал видеообращение для одной из девушек.

Так, ведущий Григорий Решетник предложил девушкам сыграть в игру, которая должна была помочь им лучше узнать Алекса. А главный приз - видеообращение. Разумеется, девушки думали, что обращение к ним подготовил сам "холостяк", но все оказалось совсем не так.

Видеообращение записал сын Топольского. Мальчик рассказал, что они редко видятся с отцом, так как живут в разных странах. При этом они очень похожи, ведь оба увлекаются спортом.

Видео дня

Участница, выигравшая в конкурсе, была поражена наличием ребенка у главного героя, ведь во время игры стало известно, что он никогда не был женат.

Впрочем, сам Алекс спокойно отреагировал на то, что у некоторых девушек есть дети. Одна из участниц, например, стала мамой в 16 лет. Она родила сына от парня, с которым училась в одной школе. А уже через год у них родилась дочь. Отношения у них не сложились, поэтому девушка пришла на проект.

К слову, ее сын написал Алексу записку, в которой рассказал о том, что его мама очень любит умных мужчин и розы. А также малыш попросил беречь его маму, ведь она достойна лучшего.

Напомним, ранее Алекс Топольский показал архивные фото.

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