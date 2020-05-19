Холостяк 10: финалистка проекта заинтриговала видео с последнего выпуска

Даша - финалистка проекта "Холостяк 10".

Уже в эту пятницу, 22 мая, состоится финал самого романтичного шоу "Холостяк 10", во время которого Макс и две оставшиеся участницы - Даша и Дана - полетят в Барселону.

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Анонс финала на своей странице в Instagram опубликовала Даша. "Уже в эту пятницу финал😭", - написала она в описании к ролику.

В кадрах холостяк появляется рядом с Дашей, но анонс финального выпуска настораживает, ведь Макс говорит о каком-то разочаровании в девушке. Как все было на самом деле, узнаем уже совсем скоро, 22 мая.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в 19:00 на СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Макс познакомил трех участниц со своими родителями. Все происходило в родном городе холостяка — Одессе. После церемонии роз в шоу "Холостяк 10" покинула Вика.