Холостяк 10: сегодня станет известно, кто пройдет в финал шоу (фото, видео)
09:16, 15 мая 2020Кино и музыка
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Во время свиданий холостяк Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые места в родной Одессе.
Семья холостяка Макса / СТБ
Сегодня, 15 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Макс познакомит трех оставшихся участниц со своими родителями.
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Все будет происходить в родном городе холостяка — Одессе. С каждой из трех участниц — Дашей, Даной и Викой — Макс пообщается тет-а-тет и познакомит со своими родными.
Но, кроме мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы удивят участниц шоу "Холостяк 10" и даже заставят понервничать.
Кто остался в проекте "Холостяк 10"
Вика — участница шоу "Холостяк-10" / СТБ
Дана — участница шоу "Холостяк-10" / СТБ
Даша — участница шоу "Холостяк-10" / СТБ
Холостяк 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - 15.05.2020
Как сообщал УНИАН, после 10 выпуска шоу "Холостяк" Макс решил попрощаться с Кристиной — девушка уехала домой.
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