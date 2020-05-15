Холостяк 10: сегодня станет известно, кто пройдет в финал шоу (фото, видео)

Во время свиданий холостяк Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые места в родной Одессе.

Сегодня, 15 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Макс познакомит трех оставшихся участниц со своими родителями.

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Все будет происходить в родном городе холостяка — Одессе. С каждой из трех участниц — Дашей, Даной и Викой — Макс пообщается тет-а-тет и познакомит со своими родными.

Но, кроме мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы удивят участниц шоу "Холостяк 10" и даже заставят понервничать.

Кто остался в проекте "Холостяк 10"

Холостяк 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - 15.05.2020

Как сообщал УНИАН, после 10 выпуска шоу "Холостяк" Макс решил попрощаться с Кристиной — девушка уехала домой.