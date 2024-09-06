Джамала отказалась от дома по соседству с Монатиком: что случилось

Певица решила пока не расширять жилплощадь.

Украинская певица Джамала откровенно рассказала, что отказалась от идеи строительства дома рядом с артистом MONATIK. Также она поделилась, возникает ли у ее сыновей ревность друг к другу.

Еще в 2021 году Джамала планировала построить новый дом для своей большой семьи, так как квартира в Киеве стала тесновата для их нужд. Однако, в эфире программы "Ранок у великому місті", певица призналась, что эти планы остались в прошлом.

"Все, оставим это позади. На данный момент мы решили не расширяться," — сообщила артистка, подчеркнув, что больше не планирует увеличивать жилое пространство для своей семьи.

Видео дня

Кроме того, Джамала рассказала о взаимоотношениях между своими сыновьями, отметив, что несмотря на небольшие разногласия, ревность между ними не является значительной проблемой.

К слову, Джамала — не только талантливая певица, но и заботливая мать троих сыновей. Со своим мужем, креативным менеджером Бекиром Сулеймановым, она воспитывает трех мальчиков — Эмира, Селима и Алима.

Семья певицы всегда была для нее приоритетом, и Джамала старается уделять время не только своей творческой карьере, но и воспитанию детей, создавая гармоничную атмосферу в доме.

Вас также могут заинтересовать новости: