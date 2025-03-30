Артист также высказался о своем возвращении на Нацотбор и ответил, возможно ли это.

Украинский артист, финалист Нацотбора на "Евровидение-2025" Khayat, он же Андрей Хайат, высказался о своей личной жизни. Исполнитель объяснил, почему сейчас не готов стать отцом и свободно ли его сердце.

В интервью для программы "Ближе к звездам" знаменитость рассказал, что сейчас он не находится в отношениях. По его словам, у него нет времени на личную жизнь, поскольку всего себя он посвящает карьере.

"Когда в моей жизни произойдет что-то грандиозное в этой сфере - рождение ребенка, свадьба, то конечно, я не буду это делать по-тихому. Это понятно, но когда какие-то бытовые вещи, то я не вижу смысла педалировать на этом", - сказал певец.

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Также он подчеркнул, что пока не готов стать отцом. Дело в том, что у звезды нет свободного времени, которое он бы мог уделить малышу. В то же время Хайат готов к новым отношениям и планирует пополнение в семье в будущем, но пока сосредоточен на том, чтобы у его будущего ребенка было все необходимое.

"Я хочу дать своему ребенку максимум. Хочу, чтобы у меня было для него время. Сейчас в творчестве и разрываться, быть отцом, который ездит на концертах и приезжает переночевать домой, то зачем это. Знаю, как это быть ребенком, как это длительное время не видеть своих родителей. Я открыт к знакомствам, но пока у меня нет места для личной жизни", - добавил Khayat.

Прокомментировал Андрей и свое возможное возвращение на Нацотбор. Как известно, в этом году на конкурсе он выступал с песней "Honor" и получил от жюри максимальную оценку - 10 баллов. Но победить на шоу ему не удалось, поскольку зрители отдали ему шесть баллов. О повторном участии в шоу Khayat сказал следующее:

У меня нет пункта, что я должен поехать на Евровидение. Это не мечта моей жизни. Если будет снова какой-то трек, который для меня превзойдет "Honor", на том уровне, что я захочу его показать миру от Украины, то окей. Но я не могу сейчас ничего обещать.

Напомним, ранее Khayat ответил, смогут ли Потап, Винник и MARUV вернуться в шоу-бизнес в Украине. Он убежден, что между этими артистами и украинцами образовалась пропасть за три года полномасштабного вторжения. Как известно, вышеупомянутые исполнители выехали за границу, молчат о войне и продолжают петь на русском.

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