Украинцы и жюри активно голосовали за своего фаворита.

Сегодня, 8 февраля, состоялось объявление результатов Нацотбора на "Евровидение-2025". Уже известно, сколько баллов получили 10 финалистов от членов жюри - Джамалы, Сергея Танчинца, Екатерины Павленко, а также от зрителей.

Напомним, за победу на Нацотборе боролись такие конкурсанты: Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и ДК Енергетик.

Во время финала жюри отметили группу Ziferblat и молодую исполнительницу KRYLATA. Также, по их мнению FIЇNKA звучала мощно на сцене. А вот ДК Энергетик Сергей Танчинец сказал, что они совсем не формат "Евровидения".

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Оценки от жюри

Итак, от членов жюри самый высокий балл получил певец Khayat. Меньше всего понравился судьям Влад Шериф.

Влад Шериф - "Wind of Change" (1 балл)

Абіє - "Дім" (2 балла)

Molodi - "My Sea" (7 баллов)

Future Culture - "Waste My Time" (5 баллов)

Маша Кондратенко - "No Time to Cry" (8 баллов)

Хаят - "Honor" (10 баллов)

Fiїnka - "Культура" (6 баллов)

Крылата - "Stay True" (4 балла)

Ziferblat - "Bird of Pray" (9 баллов)

ДК Енергетик - "Сіль" (3 балла).

Оценки от зрителей

Украинцы активно отдавали голоса за своего фаворита в приложении "Дія" и с помощью смс. Поэтому, результаты их голосования выглядят следующим образом:

Влад Шериф - "Wind of Change" (1 балл)

Абие - "Дом" (3 балла)

Molodi - "My Sea" (9 баллов)

Future Culture - "Waste My Time" (2 балла)

Маша Кондратенко - "No Time to Cry" (8 баллов)

Хаят - "Honor" (6 баллов)

Fiїnka - "Культура" (7 баллов)

Крылата - "Stay True" (4 балла)

Ziferblat - "Bird of Pray" (10 баллов)

ДК Енергетик - "Сіль" (5 баллов).

К слову, представителем Украины на "Евровидении-2025" стал Ziferblat. Именно эта группа поедет в швейцарский город Базель и покажет свой номер на самом масштабном песенном конкурсе.

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале и когда Украина появится на песенном конкурсе "Евровидение-2025".

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