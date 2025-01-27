'Я верю в свою победу, но не стоит никого недооценивать', - финалист Нацотбора KHAYAT

Финалист Нацотбора на Евровидение-2025 KHAYAT в интервью УНИАН рассказал, как решился снова пойти на конкурс после прошлого поражения, важна ли для него победа, и как относится к предубеждению, что он уже использовал свой шанс.

Что мотивировало вас вернуться на Нацотбор Евровидения после вашего предыдущего опыта?

Появление песни и возможность высказаться от имени своей нации стали ключевыми факторами моего возвращения.

Музыка может быть мощным инструментом коммуникации и единения, особенно во времена глобальных вызовов.

Видео дня

Как изменилась ваша музыка и сценический образ со времени вашего последнего участия в Нацотборе?

Самое важное, что я начал позволять себе выходить из зоны комфорта, во всех планах. Кому-то может показаться что это "поиск себя", но на деле это просто свобода от шаблонов. Я хочу быть таким какой я есть и писать в соответствии с состояниями, которые я переживаю, а не жить в коробке чьих-то ожиданий.

Я взрослею как личность и моя музыка меняется вместе со мной. Сейчас эти внутренние трансформации могут стать источником важных свершений и я использую их во благо.

Какие выводы вы сделали после первой попытки, и как они повлияли на вашу подготовку в этот раз?

После первой попытки я понял, что важно быть не только технически подготовленным, но и иметь внутреннюю закалку к вызовам. На этот раз я больше работаю над тем, чтобы мое выступление было не только фактически качественным, но и эмоционально крепким. Связь между музыкой и эмоциями трудно переоценить.

Ваша музыка всегда была уникальной и отличалась этнической направленностью. В этом году в Национальном отборе будет несколько песен с фолковыми элементами. Как вы к этому относитесь? Возможно есть определенная стратегия выделения именно своей песни среди других.

Да, этническая идентификация всегда была и остается важной составляющей моей музыки, потому что она во мне от природы.

Понимаете, мало добавить свирель или какой-то аллюзивный бэк, чтобы сделать песню принадлежащей к этнике. Людей, у которых это в крови, и тех, кто просто ситуативно играет в "фолк", отличить очень легко, поэтому я, честно говоря, не переживаю по этому поводу.

Моя главная акцентуация в этом плане - это мой голос, переданный мне от моих пра-пра.

Чувствуете ли вы дополнительное давление из-за того, что уже участвовали в Нацотборе, но не победили?

Вообще не чувствую ничего подобного. Этот опыт помог мне стать сильнее и более сфокусированным. Я не смотрю назад, а сосредотачиваюсь на том, чтобы каждый шаг в этот раз был лучше предыдущего.

Как проходит ваше сотрудничество с музыкальным продюсером Нацотбора Тиной Кароль? Есть ли определенный конфликт между вашим творческим видением и организационными требованиями?

Все происходит так, как и должно происходить - работа кипит. Конфликты - это норма любого подготовительного процесса, потому что каждая сторона имеет свой взгляд на те или иные вещи.

Важно находить компромисс, который поможет создать лучший результат, что мы и делаем.

Готовы ли вы к возможным сравнениям с другими участниками вашего сезона Нацотбора?

Сравнения всегда будут, но я не клевер, который дрожит от смены направления ветра. Для меня важно оставаться верным себе и своим убеждениям, чтобы не происходило.

Я знаю свою ценность, свои сильные стороны и это помогает не отвлекаться на лишние вещи.

Как, по вашему мнению, изменился украинский музыкальный рынок со времени вашего предыдущего участия?

В данном вопросе слово "рынок" является очень точным, потому что в этом присутствует легкий флер хаоса. Да, появилось больше артистов, больше экспериментов, но сказать, что это прям какое-то кардинальное изменение я не могу.

Как вы оцениваете свои шансы на победу в этом году? Есть ли среди других участников кто-то, кого вы считаете серьезным конкурентом?

Чьи бы то ни были шансы, можно будет оценить только после выступления в финале, потому что все что происходит до живого выступления это вилами по воде. Недооценивать никого также не стоит. Я верю в свою победу, конечно.

С уважением отношусь ко всем и знаю, что людям хочется интриг и напряжения, но я здесь ни с кем не соревнуюсь, а просто делаю то, что люблю.

По вашему мнению, насколько важна личная харизма артиста для успеха на Евровидении?

Харизма, конечно, важный фактор. Люди не только слушают музыку, они также чувствуют вайб личности.

Это та лакмусовая бумажка, которая отличает артиста от просто человека, который ситуативно оказался на сцене.

Что для вас важнее: выиграть Нацотбор или донести свой месседж до украинской и международной аудитории?

Это все взаимосвязано, я всегда за смыслы и призвание. Сегодня для меня важно быть голосом своего народа и транслировать мысли от его имени миру, ведь сам факт победы на Евровидении не является мечтой моей жизни.

Но иметь этот диалог без победы в Нацотборе будет труднее.

Как вы планируете преодолеть предубеждения тех, кто считает, что вы уже получили свой шанс в конкурсе?

Люди с предубеждениями должны оставаться в той же временной петле, в которой находятся их предубеждения. Я же проживаю каждый день, чтобы создавать новое, и любовь к моему делу это самая крепкая броня от всех посторонних вмешательств извне.

Есть ли у вас план Б на случай, если вы снова не попадете на Евровидение? Как это повлияет на вашу дальнейшую карьеру?

Я всегда был и есть спокойным к весам судьбы, и даже если не попаду на Евровидение, это не станет катастрофой для меня, потому что это лишь этап долгого и интересного пути. План один - создавать и вдохновлять.