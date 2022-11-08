Музыканты собирают деньги для пострадавших животных.

Британская группа Bring Me The Horizon поддержала Украину не только словами, но и поступками. Музыканты будут собирать деньги для животных, пострадавших из-за развязанной Россией войны.

23 ноября они вместе с движением UAnimals разыграют призы за донат в 4 фунта стерлингов (около 170 гривень).

Британцы рассказали, что животные очень напуганы из-за войны. И сейчас они тоже нуждаются в помощи. Поэтому группа решила разыграть сине-желтые барабанные мембраны с автографами участников и подарочные карты в официальный магазин рокеров Horizon Supply Co на суммы 100 и 50 фунтов стерлингов.

Видео дня

"Группа понимает, что украинцы объединились с начала войны, чтобы помогать не только друг другу, но и животным, пострадавшим из-за боевых действий. Они пережили тысячи взрывов, потеряли семьи, дома и нормальную жизнь. Bring Me The Horizon хочет присоединиться и выразить свою поддержку украинскому народу в это трудное время и поддержать UAnimals в их благотворительных инициативах", - говорится в сообщении на странице UAnimals в Instagram.

Напомним, ранее Пенелона Крус оскандалилась заявлением о войне в Украине. Она сказала, что из-за боевых действий в нашей стране голодают дети Африки.

Вас также могут заинтересовать новости: