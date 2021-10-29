Артист, мечтающий о смерти, нуждается в серьезной помощи.

47-летний российский певец Андрей Губин, который ранее признался, что он мечтает умереть и "заживо гниет", одержим потусторонними силами. По крайней мере, так считает экстрасенс из РФ, которая сделала на артиста "расклад".

Об этом сообщает российское издание eg.ru.

Так, совсем недавно у Губина брали интервью. Журналисты жаловались, что "гниющий заживо" певец вел себя неадекватно, а психиатры и вовсе решили, что он срочно нуждается в изоляции от общества и лечении. Однако ясновидящая Мирослава Коллавини утверждает, что на самом деле артист "одержим бесом",

"Возможно, кто-то мой расклад посчитает бредом, но я убеждена в своей версии. Андреем Губиным управляет полноценный сильный бес, который когда-то поселился в его сознании, духе, и превратился в монстра. Словом, Андрей одержим бесом. Причем этот бес настолько сильный, что он не позволяет медикам близко подступиться к Андрею Губину", - утверждает медиум.

Читайте также"Не знаю, что такое жить без боли": Регина Тодоренко рассказала о своей болезниПо словам экстрасенса, артист осознает "одержимость", но никак не может это исправить. Певец якобы понимает, что все поступки за него совершает потусторонняя сила. "Бес" якобы подселился к Губину на пике его славы, а после этого он начал терять свою популярность.

Медиум уверенна, что артист обращался к гадалкам и напрасно пытался "удариться" в буддизм. Губина могут "излечить" только паломничество и жизнь в монастыре, считает экстрасенс.

Андрей Губин: что о нем известно

Андрей Губин (настоящее имя – Андрей Клементьев) – российский певец, композитор и музыкальный продюсер. Он родился 30 апреля 1974 года в городе Уфа. В 1981 году переехал в Москву.

Первые стихи начал писать в 12 лет, первую песню "Мальчик-Бродяга" он написал в 7 классе. В 1989 году выпустил музыкальный диск "Я – бомж" с песнями под гитару.

В 1995 году продан более 500 тысяч оригинальных копий своего дебютного альбома "Мальчик-бродяга". В 2010-х ушел со сцены.

В сентябре 2021 года Губин рассказал о своей тяжелой болезни и признался, что хотел бы скорее умереть.

"Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот… Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю - то спокойно. То есть мне нестрашно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", - признавался певец.

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Автор: Виолетта Орлова