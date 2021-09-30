Певец рассказал, что жуткие боли его начали беспокоить с 16 лет.

Советский и российский эстрадный поп-музыкант, кумир 90-х Андрей Губин рассказал о своей тяжелой болезни и признался, что хотел бы скорее умереть.

Как пишет kp.ru, по словам самого артиста, он "буквально гниет заживо".

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

"Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот… Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне нестрашно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", – отметил певец.

Читайте также"Меня выперли!": российская певица вспомнила, как отказала в сексе продюсеру группы "Мираж"По его словам, он уже "спустил" все свое состояние на лечение, но это не помогло.

Губин предполагает, что причина его болезни может быть в спортивных травмах детства и юношества: "Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно".

Андрей Губин: что о нем известно

Андрей Губин (настоящее имя – Андрей Клементьев) – советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер без музыкального образования.

Родился 30 апреля 1974 года в городе Уфе. В 1981 году переехал в Москву.

Первые стихи начал писать в 12 лет, одним из первых стихотворений называлось "Папа", первая песня "Мальчик-Бродяга", написал в 7 классе.

В 1989 году выпустил музыкальный диск "Я – бомж" с песнями под гитару.

В 1995 году продан более 500 тысяч оригинальных копий своего дебютного альбома "Мальчик-бродяга".

В 2010-х ушел со сцены.

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Автор: Виолетта Орлова