Ялинка получилась очень красивой.

В ожидании зимних праздников украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина решили поделиться с поклонниками атмосферой, которая царит в их уютном доме. На страницах в Instagram появилось видео, где вся семья вместе украшает елку.

На видео можно увидеть, как Григорий, Кристина и их трое сыновей слаженно работают над созданием праздничного декора. Сначала они украсили елку мерцающей гирляндой, а потом начали вешать красные новогодние шарики и декоративные цветы.

"Магия", - лаконично подписали видео Григорий и Кристина.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под публикацией, восхищаясь семейной идиллией и отмечая, как быстро растут сыновья супругов.

Реакция соцсетей:

"Красивая елка"

"Искусственную елку поддерживаю"

"Круто! Настоящая магия!"

"Гриша, вы невероятные. Самое главное в жизни - это семья, когда родные рядом. И я считаю, что вы пример в этом"

"За что я люблю отопление в Украине - можно в шортах дома! В Германии платишь 2800 евро за год, и сидишь в двух кофтах, и двух носках!"

"А у нас в Херсоне война, дети из подвалов не выходят, потому что дроны круглосуточно бомбардируют"

Похоже, что в доме Решетников царит настоящая сказка! Звездным супругам удалось не только создать красивый праздничный декор, но и передать атмосферу тепла, любви и единства, которая царит в их семье.

Напомним, Григорий Решетник отпраздновал свое 41-летие в Чехии.

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