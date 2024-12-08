В ожидании зимних праздников украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина решили поделиться с поклонниками атмосферой, которая царит в их уютном доме. На страницах в Instagram появилось видео, где вся семья вместе украшает елку.
На видео можно увидеть, как Григорий, Кристина и их трое сыновей слаженно работают над созданием праздничного декора. Сначала они украсили елку мерцающей гирляндой, а потом начали вешать красные новогодние шарики и декоративные цветы.
"Магия", - лаконично подписали видео Григорий и Кристина.
Поклонники оставили множество приятных комментариев под публикацией, восхищаясь семейной идиллией и отмечая, как быстро растут сыновья супругов.
Реакция соцсетей:
- "Красивая елка"
- "Искусственную елку поддерживаю"
- "Круто! Настоящая магия!"
- "Гриша, вы невероятные. Самое главное в жизни - это семья, когда родные рядом. И я считаю, что вы пример в этом"
- "За что я люблю отопление в Украине - можно в шортах дома! В Германии платишь 2800 евро за год, и сидишь в двух кофтах, и двух носках!"
- "А у нас в Херсоне война, дети из подвалов не выходят, потому что дроны круглосуточно бомбардируют"
Похоже, что в доме Решетников царит настоящая сказка! Звездным супругам удалось не только создать красивый праздничный декор, но и передать атмосферу тепла, любви и единства, которая царит в их семье.
Напомним, Григорий Решетник отпраздновал свое 41-летие в Чехии.