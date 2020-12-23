Церемония награждения премии "Грэмми" состоится 31 января 2021 года.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США обнародовала список всех лауреатов известной премии "Грэмми 2021" "За особые заслуги".

Об этом сообщается на сайте Грэмми.

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В перечень артистов, которым вручат награду попали Лайонел Хэмптон (посмертно), Мэрилин Хорн, Salt-N-Pepa, Селена (посмертно), Talking Heads и Grandmaster Flash&The Furious Five. Им присвоят награду Lifetime Achievement.

Награду Trustees Award присвоили Эду Черни (посмертно), Бенни Голсону и Кенни "Babyface" Эдмондсу. Дэниел Вайс также получил награду, но уже другую -Technical Grammy Award.

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Автор: Диана Могилевич