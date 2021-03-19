Мальчику скоро исполнится год.

Девушка Илона Маска - певица Grimes - показала их подросшего сына.

Видео с малышом артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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На видео ребенок сидит на полу и играется с музыкальной игрушкой. В конце ролики ребенок поднимает головку и улыбается на камеру - его лицо, которое родители предпочитали не афишировать, можно прекрасно рассмотреть. Мальчик похож и на маму, и на своего знаменитого отца.

Напомним, что мальчик появился на свет 4 мая прошлого года. Изначально сына миллиардер и его девушка, канадская певица Граймс хотели назвать X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A-Xii. От предыдущего брака у Илона Маска есть еще пятеро детей.

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Автор: Екатерина Лиманская