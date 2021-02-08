Мальчику еще не исполнился год.

Певица Grimes показала фото ее общего с Илоном Маском сына.

Новый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Расскажи мне о водах своего родного мира", - подписала снимок певица.

На фото молодая мама держит малыша на руках. При этом лица ребенка не видно.

Напомним, что мальчик появился на свет 4 мая прошлого года. Изначально сына миллиардер и его девушка, канадская певица Граймс хотели назвать X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A-Xii. От предыдущего брака у Илона Маска есть еще пятеро детей.

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Автор: Екатерина Лиманская