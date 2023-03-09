Его шутка заставила хохотать Славу Демина.

Украинский ведущий Слава Демин взял интервью у своего коллеги Дмитрия Гордона. В ходе разговора Демин поинтересовался, делал ли Гордон когда-то натальную карту и вообще верит ли он тарологам.

Он ответил, что не верит тарологам и считает их всех аферистами, поэтому собственно никогда к ним и не обращался за помощью. К тому же, он сделал вид, что не понимает, что такое натальная карта, и уточнил: "Карта из Наталии?"

Однако Демин стал убеждать его, что некоторые прогнозы эзотериков все же осуществлялись. При этом примеры из личной жизни он не привел.

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Также ведущий поинтересовался, выкатывали ли Гордону когда-то яйцами.

Демин: И вам ни разу не выкатывали яйцами?

Гордон: Моими так точно.

Слава Демин сразу же начал хохотать. К слову, сеть также бурно отреагировала на шутку Гордона про яйца и не удержалась от комментариев под видео.

Что пишут пользователи сети

"Блин, какой-то очередной кринж от Гордона, который можно смотреть на повторе"

"Зашквар"

"Фу, мерзко. На что только не пойдешь ради просмотров"

"Ахахахах, Гордон в своем стиле. И эти шуточки его кринжовые"

Напомним, ранее Дмитрий Гордон пожаловался на бедность, ему пришлось продавать "Майбах".

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