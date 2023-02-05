Его материальное состояния ухудшилось после 24 февраля.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в разговоре со своей женой Олесей Бацман рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения потерял крупную сумму денег.

По его словам, в начале большой войны у него было в кармане 20 тысяч долларов. Ранее он получал дополнительный доход от сдачи недвижимости в аренду, но сейчас этот бизнес "на паузе".

"Война началась. У меня в кармане 20 тысяч долларов. Недвижимость не работает, не сдается практически вся. А что сдается, то уходит на оплату коммунальных платежей огромных. И все, мы приплыли", - сказал Гордон.

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В связи с резким ухудшением материального состояния он решился продать машину - "Майбах". Сейчас он планирует сделать то же самое с джипом "Мерседес".

Однако, как говорит Дмитрий, часть денег от продажи элитарного авто уходит на помощь ВСУ.

Заработок Дмитрия Гордона

В интервью программе "Випы и Топы" Гордон рассказывал, что еще в 23 года стал долларовым миллионером. Его газета "Бульвар" какое-то время была самой популярной, а позже он начал снимать интервью с известными людьми.

Однако основной его заработок был не в журналистике. У Гордона более 10 квартир в Киеве, которые он сдавал в аренду. Эти деньги, как он признавался, дают возможность хорошо жить его большой семье и помогать другим.

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