По словам актрисы Джейми Ли Кертис, ее 25-летний сын Томас сменил имя на Руби и теперь собирается выйти замуж за своего бойфренда.

Голливудская звезда Джейми Ли Кертис сообщила, что ее 25-летний сын Томас совершил каминг-аут.

Об этом она рассказала в интервью журналу AARP.

По словам актрисы, Томас сменил имя на Руби и теперь собирается выйти замуж за своего бойфренда.

Ли Кертис призналась, что они с мужем "с удивлением и гордостью наблюдали за тем, как сын стал дочерью".

По ее мнению, каминг-аут Руби позволил ей осознать, что пол - это не что-то фиксированное, а ее жизнь - это "постоянные метаморфозы".

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Джейми Ли Кертис - "королева крика"

Джейми Ли Кертис снялась в ряде знаменитых фильмов ужасов, таких как: "Хэллоуин" (1978), "Поезд страха" (1980), "Туман" (1980), "Школьный бал" (1980), "Хэллоуин 2" (1981) и других. За это ее прозвали "королевой крика".

Другие наиболее известные фильмы и телесериалы с её участием: "Поменяться местами" (1983), "Рыбка по имени Ванда" (1988), "Только любовь" (1989—1992), "Правдивая ложь" (1994), "Хроники из жизни Хайди" (1995), "Дар Николаса" (1998), "Чумовая пятница" (2003) и "Королевы крика" (2015—2016).

Джейми Ли Кёртис также является обладательницей премии BAFTA (1984), двух премий "Золотой глобус" (1990, 1995) и двух премий "Сатурн" (1995, 2019)

Автор: Иван Бойко