Кадр, на котором Таня позирует топлес, понравился всем подписчикам.

Победительница шоу "Супер топ-модель по-украински" Таня Брык снялась в эротической фотосессии.

Одну из фотографии украинская модель выложила на своей странице в Instagram.

Кадр, на котором Таня позирует топлес, понравился всем подписчикам.

"Вы просто не представляете, что вас ожидает", – загадочно подписала она фото.

Поклонники модели засыпали Таню лайками и лестными комментариями: "Богиня", "Шикарная", "О, мой Бог. Красивее никого не увижу больше в жизни", "Божечки, что з дива?", "Осторожнее, у меня сейчас ориентация пошатнулась", "Глаза - космос", "Просто отвал всего", "Роковая женщина", "Украинская Анджелина Джоли".

Читайте также58-летняя Деми Мур в наряде с глубоким декольте пошалила с двумя мужчинами

Татьяна Брык была участницей первого сезона "Супер топ-модель по-украински". Не получив титул победительницы в первом сезоне, Таня продолжила карьеру модели.

В декабре 2020 года состоялся финал шоу "Супер топ-модель по-украински", на котором Таня Брык снова боролась за звание супер топ-модели и на этот раз победила.

Кроме звания супер топ-модели, девушка получила денежное вознаграждение в 300 тысяч гривень и съемку для модного глянцевого журнала.

"Я сперва не верила, что победила — думала, что сплю, и это мне снится", - прокомментировала победу в шоу Брык.

Девушка сотрудничала с такими знаменитыми брендами, как Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Pepe Jeans, снималась для мирового глянца - Vogue, Harper’s Bazaar и L’Officiel.

Автор: Григорий Бондарь