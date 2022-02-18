В "Общественном" однако заявили, что надеются продолжить работу с Лодыгиным в будущем.

Председателя оргкомитета по Нацотбору на Евровидение-2022 Ярослава Лодыгина уволили с должности из-за разгоревшегося в этом году скандала вокруг конкурса.

Об этом сообщил глава комитета по аудиту "Общественного" Вадим Миський на своей странице в Facebook.

"Наблюдательный совет НСТУ принял решение об увольнении Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания с согласия сторон", - сообщил он.

Глава комитета отметил, что "Общественное" надеется продолжить работу с Лодыгиным в будущем на других ролях.

Напомним, на пресс-конференции после отбора ему пришлось извиняться перед конкурсантами Kalush Orchestra, так как после выступления группы в финале он заявил, что Украину уже представляли на "Евровидении" как людей из лесов и гор.

Теперь лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что 18 февраля группа подпишет с "Суспильным" договор и заявит о своем участии в "Евровидении" от Украины. Изначально представлять Украину на конкурсе должна была победительница Нацотбора Алина Паш, однако ее дисквалифицировали после скандала вокруг поездки артистки в оккупированный Крым.

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