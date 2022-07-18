Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поздравила своего мужа Виталия Борисюка с днем рождения. Сегодня, 18 июля, мужчине исполнилось 59 лет. Трогательными поздравлениями Ольга поделилась в своем Instagram-блоге.
"С днем рождения, Витасик! Любимый, главное, что мы вместе!", - кратко написала Сумская.
Мимо такого важного события не смогли пройти ее коллеги.
"С Днем рождения! Здоровье крепкого и мечтаний под мирным небом", - написала телеведущая Надежда Матвеева и оставила смайлики в виде синего и желтого сердечка.
"Передай от меня лучшие пожелания! Мира!", - написал российский актер Игорь Скрипко, который прославился своей ролью в сериале "Останній москаль".
"С именинником! Победим", - написала блогер и телеведущая Лилия Ребрик.
Подписчики Ольги Сумской также присоединились к поздравлениям. Все желали в первую очередь мира.
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