Актер Виталий Борисюк отмечает 59-летие 18 июля.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поздравила своего мужа Виталия Борисюка с днем рождения. Сегодня, 18 июля, мужчине исполнилось 59 лет. Трогательными поздравлениями Ольга поделилась в своем Instagram-блоге.

"С днем рождения, Витасик! Любимый, главное, что мы вместе!", - кратко написала Сумская.

Мимо такого важного события не смогли пройти ее коллеги.

"С Днем рождения! Здоровье крепкого и мечтаний под мирным небом", - написала телеведущая Надежда Матвеева и оставила смайлики в виде синего и желтого сердечка.

"Передай от меня лучшие пожелания! Мира!", - написал российский актер Игорь Скрипко, который прославился своей ролью в сериале "Останній москаль".

"С именинником! Победим", - написала блогер и телеведущая Лилия Ребрик.

Подписчики Ольги Сумской также присоединились к поздравлениям. Все желали в первую очередь мира.

Напомним, Маша Ефросинина показала жуткие снимки с фронта.

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