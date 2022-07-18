На фото - парамедики, спасающие жизни украинским военным, которые пострадали под огнем оккупантов.

Телеведущая и блоге Маша Ефросинина с первых дней после полномасштабного вторжения держит информационную оборону. Она одной из первых пыталась достучаться до россиян и белорусов, чтобы те не отправляли на войну в Украину своих мужей и сыновей. Несмотря на то, что те цинично проигнорировали правдивую информацию о зверствах оккупантов, Мария не переставала рассказывать миру и международным журналистам о фактах агрессии.

Сейчас Ефросинина сделала пост в cвоем Instagram-блоге, где собраны жуткие кадры спасения жизней солдат парамедиками.

"Кадры, которые войдут в учебники по истории Украины. Парамедики спасают украинских защитников на передовой. Ужас. Благодарность. Боль. Гордость", - написала под фото автор YouTube-канала.

"Какой тяжелый труд у одних и у других. Смелости и желания жить!", "Невозможно без слез смотрит боль. Боль…", "Наши герои, благодарим Вас! Береги их, Боже", "Наши парамедики - лучшие. Они просто титаны, невероятные люди, огромная благодарность за труд, за каждого спасенного украинского защитника", - пишут комментаторы под публикацией Марии.

Напомним, модель Даша Астафьева продает свою вещь на благотворительном аукционе.

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