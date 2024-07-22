Певица поделилась милым кадром с девочкой.

Известная украинская певица, звезда 2000-х Гайтана впервые за долгое время поделилась семейным контентом в сети. Исполнительница показала заметно подросшую дочь.

В Instagram звездной мамочки 7-летняя Сапфир-Николь нечастый гость. Однако на этот раз артистка опубликовала фотографию с дочкой, которая очень изменилась и выросла за последнее время.

Заметно, что кадр был сделан в автомобиле. Гайтана вместе с девочкой мило улыбались на камеру. У родных людей даже одинаковые прически. Сапфир-Николь, как и ее маме, заплели много косичек.

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Подписывать фотографию с дочкой певица не стала. Она лишь оставила смайлик, который означает поцелуй.

К слову, недавно Гайтана объявила о своем возвращении на большую сцену после 7-летней паузы. Артистка представила альбом "Солнце в тебе", в который вошли старые песни и две новые композиции.

После начала полномасштабного вторжения знаменитость вместе с любимым и дочкой уехала за границу. Семья поселилась в Швейцарии. Похоже, в Украину певица не планирует возвращаться.

Она молчит о войне, а на днях попала в скандал из-за своего концерта. Исполнительница выступила в столице Кыргызстана с русскоязычными хитами.

Напомним, ранее Гайтану захейтили из-за общения на русском. Певица резко ответила подписчикам.

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