Артистка выступила в столице Кыргызстана.

Известная украинская певица Гайтана, которую ранее захейтили из-за общения на русском, в очередной раз нарвалась на критику. Исполнительница возмутила украинцев своим выступлением в Бишкеке, Кыргызстан.

Дело в том, что артистка выступила на концерте с русскоязычной программой, несмотря на то, что в ее творчестве есть немало украиноязычных песен. Выступление состоялось 11 июля. Telegram-канал "Музвар" распространил видео с концерта певицы, которое разозлило украинцев, ведь Гайтана, кроме того, что молчит о полномасштабном вторжении, теперь еще и поет на русском.

На сайте организаторов концерта отмечается, что артистка исполнила свои самые известные треки, в частности, "Он мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя", "Дышу тобой".

"Дива Гайтана, голос 2000-х Украины, выбирает не поддерживать свою страну своими выступлениями, а едет в Бишкек, где поет русскоязычные хиты. Выбор как минимум непонятный. В описании концерта об украинских хитах даже не говорится. Когда ты можешь быть девой только в тотальном молчании", - написали авторы поста на канале "Музвар".

Сама исполнительница пока никак не комментировала свое скандальное выступление. Как известно, после начала полномасштабного вторжения Гайтана выехала за границу и, похоже, не планирует возвращаться в Украину.

Знаменитость не освещает события кровавой войны в своих соцсетях. За последние 2 года она не дала ни одного концерта в Украине. Где именно сейчас живет Гайтана, неизвестно. Но ранее ходили слухи, что певица находится в Швейцарии.

Напомним, ранее Гайтана после 7-летней паузы выпустила новый альбом.

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