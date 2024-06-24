Исполнительница объяснила, почему не отказывается от русского языка.

Известная украинская певица, звезда 2000-х Гайтана, которая вернулась на сцену после 7-летнего перерыва, нарвалась на хейт в сети. Артистку осудили за использование русского языка в инфопространстве.

С начала полномасштабного вторжения исполнительница не слишком активно ведет свой Instagram. Она не освещает тему войны и не показывает свою помощь украинцам в трудное время для страны. Преимущественно ее посты в соцсетях были написаны на английском или украинском языках, но не в этот раз.

Накануне, 23 июня, она опубликовала новую фотографию, которую подписала на русском. 45-летняя звезда рассказала, что впервые за два года приобрела живые цветы. По ее словам, это возвращает ей ощущение дома.

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"Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года... Это возвращает мне ощущение дома. А что вам возвращает ощущение дома?" - поделилась знаменитость.

Это сильно возмутило пользователей соцсетей и они "набросились" на Гайтану в комментариях. Подписчики выразили свое разочарование и удивление, что певица после длительной тишины выходит на связь на языке страны-агрессорки.

На вопрос о том, почему исполнительница решила обратиться к поклонникам на русском, она заявила, что хочет, чтобы все подписчики понимали ее сообщение.

"Потому что у меня много родных и близких людей, которые общаются со мной на разных языках: украинском, русском, немецком, английском, французском... Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам", - ответила Гайтана, кстати, на украинском.

Однако эти слова не убедили комментаторов и они в очередной раз напомнили о войне и важности общения на украинском:

"Вам не кажется, что начать общаться в Украине на украинском - это будет хороший поступок? Язык - это культурный код нации, и своим примером вы продолжаете толерировать язык врага и русифицировать наше общество"

"Так почему не на английском тогда? Среди всех перечисленных языков вы выбираете язык врага"

"Я уважаю людей, которые во время войны переходят на украинский язык. А особенно, когда это касается публичных личностей. Что-то вы меня разочаровали этим сообщением"

Напомним, ранее Гайтана выпустила новый альбом.

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