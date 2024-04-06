Певица выпустила альбом "Солнце в тебе", в который вошли старые песни и две новые композиции.

Известная украинская певица, звезда 2000-х Гайтана возвращается к музыкальной карьере и сцене. Знаменитость выпустила новый альбом "Солнце в тебе". Туда вошло 12 песен, среди которых в основном старые хиты.

Новый альбом стал настоящей радостью для фанов Гайтаны, поскольку, кроме известных песен, она написала две новые композиции "Люблю" и "Новая весна". Они записаны в известном танцевальном стиле звезды и с насыщенным поп-саундом. Этот альбом знаменует новый этап в творчестве звезды. Гайтана лаконично описала свое громкое возвращение:

Каждое сердце имеет свое солнце - это любовь.

Песни из нового альбома Гайтаны

"Новая весна"

"Солнце в тебе"

"Люблю" "Танцы со звездами"

Что известно о Гайтане

Гайтана родилась в городе Тернополь и известна своими танцевальными хитами, яркими выступлениями и красивым вокалом.

Ее творческий путь начался еще с детства. Она часто принимала участие в известных песенных конкурсах. Одним из таких стало "Евровидение" в 2005 году. Певица выступила в Киеве, где представила Украину с песней "Я думала" и заняла 14-е место. После этого ее карьера стремительно пошла в гору, а количество поклонников только росло. Однако впоследствии знаменитость исчезла из украинского шоу-бизнеса и прекратила выпускать новые композиции.

Как известно, недавно певица разорвала 20-летний контракт с музыкальным лейблом "Lavina Music". После этого Гайтана начала самостоятельный творческий путь без ограничений и готова снова создавать музыку.

Напомним, ранее известный блогер раскрыл секрет певицы Гайтаны, почему она ушла со сцены.

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