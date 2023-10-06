Актриса прокомментировала информацию от продюсера Вадима Лисицы.

Украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на пост продюсера Вадима Лисицы, в котором он сообщил, что Игорь Кондратюк якобы забирает часть зарплаты у мобилизованного артиста Виталия Козловского. Артиста не сдерживала эмоций и написала гневный текст:

"Какой же страшный позор! Стягивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны!".

По словам Сумской, Кондратюк перешел черту. Актриса думала, что продюсер не станет брать деньги с Козловского на фоне полномасштабной войны РФ против Украины и того, что артист пошел защищать родину. Но, как отметила Сумская, Кондратюк не остановился.

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Кондратюк давно перешел черту в этой теме! Думали, хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится ... Но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" - добавила актриса.

Реакция сети

В комментариях мнения юзеров разделились. Одни считают, что Кондратюк поступил неправильно, другие же думают, что все это законно. Пользователи пишут:

"Кондратюк - это уже давно разочарование! Он позорит себя с каждым разом все больше и больше. Очень неприятная личность"

"Ситуация с точки зрения суда и юристов действительно понятна. Но с точки зрения морали и человечности не очень красивая"

"В целом это сюр какой-то. Какие счета, ты уже старый чувак и тратить последние дни своей жизни на деньги просто тупо".

Кондратюк забирает у Козловского зарплату - с чего все началось

Вчера продюсер Вадим Лисица рассказал, что виделся с Козловским. А после встречи он узнал от других людей, что Кондратюк якобы забирает у артиста "львиную часть" военной зарплаты. Известно, что певец должен бывшему продюсеру немало средств.

Лисица назвал это "зашкваром" и "кринжем". Сам Кондратюк информацию не комментировал.

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