Козловский и Кондратюк прекратили сотрудничество в 2012 году.

Украинский продюсер Вадим Лисица рассказал, что недавно он виделся с певцом Виталием Козловским, который защищает Украину на фронте. После этого он узнал, что часть военной зарплаты, которые получает артист, у него забирают. Это якобы делает бывший продюсер Козловского Игорь Кондратюк.

"Ко мне недавно пожаловал боец Нацгвардии Виталий Козловский. Не от него я потом узнал, что львиную долю военной зарплаты, которую получает Виталик, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным", - заявил Лисица на своей странице в Facebook.

Продюсер назвал эту ситуацию "зашкваром". По словам Лисицы, Кондратюк уже написал ему в личные сообщения и заявил, что якобы у него "нет ума".

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"Я сам был в подобной ситуации с моим бывшим артистом и понимаю природу таких отношений, но этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь - "это кринж". Интересно что ответит Игорь Васильевич? UPD: Игорь Васильевич в личных прямо мне указал, что у меня нет ума, что мне кажется немного детским садиком. Ждем его публичные мысли", - добавил продюсер.

Почему Козловский должен деньги Кондратюку

В 2012 году Козловский и Кондратюк прекратили сотрудничество. Продюсер и певец работали вместе несколько лет, но потом между ними возник скандал. После этого Козловский не может петь все хиты, которые он выпускал во время работы с Кондратюком.

Кроме того, певец и продюсер предстали перед судом. Козловский признавал, что должен Кондратюку много денег, речь шла о миллионах. Недавно же певец получил повестку и отправился служить. А на фоне этого Кондратюк отказался простить Козловскому долги.

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