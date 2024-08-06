Галкин публично поссорился с Пугачевой: что произошло

Они не поделили один зонтик.

Российский шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева недавно были в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву". Во время события между ними произошла ссора.

Как сообщают пропагандисты, тогда в Юрмале начался дождь. Галкин открыл зонтик, чтобы не намокнуть. Пугачева же попросила его подвинуть зонтик ближе к ней, но он отказался это делать.

"У тебя шляпа, а у меня нет. А мне выходить на сцену", — выдал Галкин.

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Примадонна промолчала после его слов. Она никак не отреагировала.

Напомним, ранее росСМИ сообщили о том, что Алла Пугачева планирует вернуться в Россию и дать большой сольный концерт.

Mash утверждает, что это будет недельный визит в конце августа. Пугачева вместе с командой якобы рассматривает площадки для своего будущего концерта.

Галкин отреагировал на то, что Пугачева якобы выступит в России.

"Выдумки от начала и до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер?" - поинтересовался Галкин.

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