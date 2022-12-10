Артисты убеждены, что в случае очередного выигрыша украинского участника мировое сообщество может утверждать, что это из-за поблажек на фоне войны.

Дуэт Tember Blanche, который вышел в финал Нацотбора на Евровидение, дал эксклюзивное интервью УНИАН. Артисты рассказали, чего опасаются на данный момент:

"Мы думаем, что могут возникнуть проблемы с голосованием на Нацотборе, ведь свет выключается, нет связи. То есть люди могут не иметь возможности отдать голос за фаворита".

Участники музыкального коллектива Александра Ганапольская и Владислав Лагода убеждены, что в этом году не идёт речь о конкуренции между артистами на Нацотборе, поскольку самая главная цель - еще раз заявить об Украине на весь мир.

Однако в случае повторной победы нашей страны могут говорить о том, что это из-за войны.

"Что касается самого Евровидения, то ни для кого не секрет, что это политический конкурс, но достаточно наивно рассчитывать на победу второй год. Впрочем, по нашему мнению, Украина может войти в топ-10", - говорит дуэт.

Отметим, что на данный момент известна дата проведения финала Нацотбора - это 17 декабря. Мероприятие проведут в Киеве. В целях безопасности, его решили организовать в укрытии. Однако точную локацию не разглашают.

"Мы считаем, что это очень логично и правильно, ведь вы видите, что происходит. Никто даже не называет место, где будет проходить Нацотбор. Эта информация должна оставаться конфиденциальной до дня финала, чтобы не было каких-то неприятных эксцессов. А если бы у нас решили проводить Евровидение, невозможно было бы скрыть", - говорят музыканты.

Tember Blanche – "Я вдома"

Напомним, в 2022 году на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra. Несмотря на этот триумф, песенный конкурс следующего года решили провести на территории страны, занявшей второе место - в Великобритании. Такое решение международного вещателя EBU связано с полномасштабной войной, которую Россия развязала на территории Украины.

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