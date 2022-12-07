Они пророчат победу певице Jerry Heil.

Букмекеры назвали вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2023, который состоится 17 декабря в Киеве. Согласно их прогнозу, первое место займет украинская певица Jerry Heil, которая ранее уже участвовала в конкурсе, но так и не одержала победу.

Известно, что в финале Нацотбора она выступит с песней "When God Shut the Door".

На второе место букмекеры поставили группу TVORCHI, на третье - певца Moisei. На четвертом месте оказалась группа OY Sound System, а закрывает пятерку певица Angelina.

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А вот певице KRUTЬ пророчат шестое место на Нацотборе, следом за ней идет FIINKA, потом - группа 2TONE. Меньше шансов на победу у DEMCHUK, а на самом последнем месте - группа Tember Blanche.

Напомним, ранее украинцы определились со своим фаворитом Нацотбора на Евровидение-2023. Предпочтения людей совпали с выбором букмекеров. Согласно запросам в Google, чаще всего пользователи сети ищут именно Jerry Heil.

А пока финал Нацотбора не состоялся, предлагаем вам послушать все песни финалистов Нацотбора на Евровидение-2023.

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