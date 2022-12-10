Артисты признались, что не конкурируют за победу, поскольку все песни участников этого года достойны, чтобы представлять Украину на Евровидении.

Дуэт Александры Ганапольской и Владислава Лагоды считает, что в Нацотборе на Евровидение-2023 нет места конкуренции и выгрызанию победы, поскольку главная идея - показать миру идентичность нашей культуры. Вот что Tember Blanche рассказали в эксклюзивном интервью УНИАН:

"Мы не относимся к этому конкурсу как к чему-то такому, где нужно идти по головам, прямо конкурировать, выгрызать победу. Особенно в этом году. Потому что у нас есть у кого выгрызать победу. Конкурс – это, скорее, просто праздник музыки, все песни из десятки Нацотбора достойны поехать на Евровидение, ни за что не будет стыдно. Да, какие-то больше подходят на Евровидение, какие-то меньше".

Музыканты из Tember Blanche все же считают своей конкуренткой Марину Круть. И то, только потому, что у них одна целевая аудитории.

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"Но если честно судить по аудитории, то у нас, например, смежная аудитория с Мариной Круть. Наша слушает ее, а ее – нас. Если говорить с учетом этого, то тогда можно было бы назвать ее нашим главным конкурентом. Но это все равно ни в коем случае не конкуренция за победу – это просто сама по себе конкуренция, среди общей аудитории", - добавили артисты.

Нацотбор на Евровидение-2023: главное

Финал Нацотбора состоится в Киеве 17 декабря. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле в следующем году будут бороться 10 представителей.

Известно, что в целях безопасности финал Нацотбора пройдет в укрытии.

Жюри конкурса - Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Это первый в истории украинского Нацотбора случай, когда членов жюри выбирали украинцы путем голосования (опрос проводился в приложении "Дія").

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