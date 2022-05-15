Группа победила в этом году на песенном конкурсе.

14 мая состоялся финал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. В этом году Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Сразу после грандиозной победы УНИАН пообщался с солистом группы Олегом Псюком и узнал, как группу встречали в Турине, как европейцы поддерживают Украину в такое непростое время и почему эта победа для нас сегодня сверхважная.

Трудно ли вам было подготовиться к конкурсу в условиях войны?

Участие в Евровидении - это возможность представить нашу культуру на международном уровне и показать силу украинского духа. Да, у нас было не много времени для репетиций из-за войны, мы собрались только в апреле, и решили, что должны быть голосом нашей страны сегодня.

Как вас встретили в Турине? Какие эмоции вы испытывали, когда приехали на Евровидение 2022?

Нас поддерживает вся Европа, и мы это очень чувствуем. Каждым своим выступлением мы хотим поблагодарить всю Европу, которая помогает нашему украинскому народу.

Действительно, сегодня вся Европа объединилась вокруг Украины. Многие из участников Евровидения спели ваш хит Stefania и поддержали наше государство в развязанной РФ войне. Какие эмоции это у вас вызывает?

Мы познакомились со многими участниками. Были очень впечатлены встречей с Lauri Ylonen, лидером группы The Rasmus. Видимо, все слышали их песни, а сейчас мы с ними на одной сцене. Также нам очень приятно, что они поддерживают Украину. Еще мы спели дуэтом песню Stefania вместе с участником из Польши Ochman.

Вы сказали, что вам трудно было подготовиться к Евровидению в этом году. Но вы таки собрались и одержали для Украины такую желанную победу.

Сейчас как никогда, каждая победа важна для Украины. Это еще больше поднимет боевой дух украинцев, который сейчас так нужен. Мы победили не для себя, а для всех украинцев.

Какие у вас планы после Евровидения?

После Евровидения мы будем выполнять свой долг. Мы вернемся в Украину и будем бороться и защищать нашу родную землю. В первые дни войны я основал волонтерскую организацию "Ты где", чтобы помочь переселенцам найти приют, переехать и найти лекарства. Сейчас организация насчитывает 35 активных членов по Украине в нескольких городах. Один из танцоров группы, известный как MC KylymMen, присоединился к войскам территориальной обороны, отказавшись от своего места на Евровидении, чтобы остаться и бороться.

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