У артиста поднялось давление.

Украинскому артисту, лидеру группы ТНМК Олегу Михайлюте стало плохо перед выходом на сцену шоу "Танцы со звездами".

Ведущий проекта Юрий Горбунов прервал шоу на рекламу, так как Фаготу оказывали медицинскую помощь. Оказывается, у него поднялось давление, что и спровоцировало такое его состояние.

Врачи настоятельно рекомендовали артисту отказаться сегодня от участия в этом выпуске шоу, но он ослушался их и таки станцевал на сцене пасадобль. Несмотря на его жертвы, судьи были неприклонны. Макс Чмерковский, Влад Яма, Екатерина Кухар и Санта Димопулос поставили ему всего 29 баллов.

Олег Михайлюта - украинский музыкант и продюсер. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю Света". Занимался музыкальным оформлением легендарного тележурнала "Каламбур". Хобби - путешествия, фотография, автогонки.

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Автор: Диана Могилевич