Фагот полностью разделся / instagram.com/fahot
Украинский артист Фагот, которого зовут Олег Михайлюта, опубликовал в Instagram пикантный снимок.
На фото он позирует абсолютно голым. При этом он повернулся спиной к камере. Судя по месту, Олег парился в бане.
"За окном так посиди", "Срамота", "Не гигиенично", - написали поклонники.
Фагот полностью разделся / instagram.com/fahot
Чем известен Фагот:
- Фагот - вокалист группы ТНМК
- Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю Света"
- Занимался музыкальным оформлением легендарного тележурнала "Каламбур"
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