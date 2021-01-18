Фагот показал пикантный кадр.

Украинский артист Фагот, которого зовут Олег Михайлюта, опубликовал в Instagram пикантный снимок.

На фото он позирует абсолютно голым. При этом он повернулся спиной к камере. Судя по месту, Олег парился в бане.

"За окном так посиди", "Срамота", "Не гигиенично", - написали поклонники.

Чем известен Фагот:

Фагот - вокалист группы ТНМК

Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю Света"

Занимался музыкальным оформлением легендарного тележурнала "Каламбур"

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Автор: Диана Могилевич