По словам организаторов конкурса, для этого нет никаких оснований.

"Суспильне" сделало заявление после того, как певица SKYLERR обратилась к ним с просьбой снять ее кандидатуру с конкурса на этапе голосования.

Сообщается, что для снятия ее кандидатуры нет никаких оснований.

"Сегодня, 4 февраля, финалистка Нацотбора на Евровидение-2024 SKYLERR обратилась к Общественному вещанию с просьбой снять ее кандидатуру со зрительского голосования. В соответствии с правилами национального отбора отсутствуют основания снятия кандидата на этом этапе конкурса", - говорится в заявлении "Суспильного".

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Отмечается, что если по результатам голосования SKYLERR станет победительницей национального отбора, то артистка сможет отказаться от заключения договора с Общественным вещанием на участие в международном песенном конкурсе Евровидения.

Отметим, после выступления всех участников началось голосование. Однако украинцы не смогли сделать свой выбор из-за сбоя в приложении "Дия". Поэтому голосование продлили до 4 февраля до 19:05. После этого ведущие Нацотбора выйдут в прямой эфир и объявят победителя.

SKYLERR сняла свою кандидатуру на Нацотборе - что известно

Певица сообщила, что хочет снять свою кандидатуру с Нацотбора из-за сбоя в "Дии". По ее словам, она хочет честного и прозрачного голосования, а из-за произошедшего оно таким не будет.

"Я понимаю, что это большая система, это сбой, и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте", - добавила артистка.

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