Девушка усомнилась в том, что результаты голосования не будут сфальсифицированы.

Певица SKYLERR, которая 3 февраля выступила в финале Нацотбора на Евровидение-2024 с песней "Time is running out", сняла свою кандидатуру.

Девушка на своей странице в Instagram написала, что это решение далось ей сложно, но все же она решила отказаться.

"Я о творчестве, о музыке, о сцене, о шоу, о труде, о песне, о своих людях, о вас, обо всех нас. Все, что происходит сейчас – это уже не о вышесказанном и не обо мне", - начала певица.

Она добавила, что такое решение приняла после сбоя в приложении "Дия", из-за чего украинцы не смогли отдать свои голоса за фаворита.

"К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дия" работала ночью, утром она снова не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой, и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте", - добавила артистка..

SKYLERR отметила, что в этой пиар-гонке, сложившейся из-за сбоя в "Дии", участвовать ей не интересно.

""Нет победителей в этом марафоне" - слова из моей песни, которые на сегодняшний день как никогда актуальны. Я остаюсь верна себе и своим месседжам, своим смыслам, которые несла я и моя песня. Пожалуйста, если не получилось докричаться через песню, услышьте сейчас! В любых ситуациях оставайтесь людьми, потому что "время идет!" Не теряйте себя и друг друга", - добавила артистка.

К слову, после выступления SKYLERR на Нацотборе Андрей Данилко заподозрил ее песню в плагиате на трек "1944" Джамалы. Сама Джа отметила, что что-то похожее есть, но не совсем.

В целом жюри были единогласны и отметила, что в этом году SKYLERR вряд ли удастся победить.

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