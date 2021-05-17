Вчера состоялась церемония открытия конкурса песни.

Вчера, 16 мая, состоялась церемония открытия конкурса песни "Евровидение".

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Первый полуфинал состоится 18 мая, второй - 20 мая, а финал можно будет посмотреть 22 мая.

Отметим, что по ставкам букмекеров, больше всех шансов на победу имеет представитель Италии (группа Måneskin). На второй строчке разместилась бывшая страна-фаворитка конкурса Франция. Ее будет представлять Барбара Прави. Третье место заняла Мальта. Дестини Чукуньере задолго до начала Евровидения 2021 называли вероятной победительницей нынешнего конкурса. Группа GO_A, которая будет представлять Украину, занимает восьмое место в списке букмекеров.

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Автор: Диана Могилевич