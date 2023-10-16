Варвара хочет продолжить обучение за границей.

Актер комедийного жанра Евгений Кошевой в программе "Сніданок. Вихідний" рассказал, куда будет поступать его старшая дочь Варвара. По словам звездного отца, сейчас девочка активно учит польский язык.

Он говорит, что Варвара хочет поступать в польский ВУЗ. Однако со специальностью девушка еще не определилась.

"Она активно учит польский язык. Хочет туда. Выбирает между тремя университетами. Хочет вокал, актерское мастерство", - отметил Кошевой.

Звезда студии "Квартал 95" уточнил, что сейчас его дочь учится в 10 классе. После окончания школы будет более понятно, куда именно она будет поступать.

Стоит отметить, что Варвара Кошевая - творческая личность. Девочка принимала участие в шоу "Рассмеши комика", "Голос страны. Дети", "Лига смеха". С детства она увлекается музыкой.

Напомним, ранее 15-летняя дочь Кошевого поразила взрослыми фото в бюстгальтере. Поклонники положительно отреагировали на фотографии Кошевой и засыпали ею множеством комплиментов.

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